حكم مباراة الهلال والباطن يطلب إيقاف “إدواردو” لخروجه عن النص

معاذ محمود (صدى):
شهد تقرير محمد القرني، حكم مباراة الهلال والباطن، والذي قدمه لاتحاد كرة القدم، سرد تفاصيل ما بدر من مهاجم الهلال كارلوس إدواردو قبل أن يتم طرده بالبطاقة الحمراء.
وطالبا الحكم في تقريره لجنة الانضباط باتخاذ قراراً بإيقاف “إدواردو” بشكل إضافي مستقل عن إيقافه الذي سيحصل عليه بسبب البطاقة الحمراء، بسبب خروجه عن النص.
4 تعليقات
وحكم المباراة متى يتم ايقافة
حسبنا الله ونعم الوكيل
امام النصر نفس الحركه واقوى منها ضربة جزاء لم تحتسب ولم يطرد اللاعب ولم ينذه حتى شفهيا وادواردو طرد ويطالب بايقافه
انا هنا لاأبري موقف ادواردو لا بل هو اخطاء
ولكن لنعامل الجميع سواسيه
والله ان كان شتمه وفهمه الحكم
فهو يستحق العقوبة
اما لو كان عشان الكم اهلاوي
فلابد من محاسبته هالحكم ..
ماشاء الله الحكم يتكلم برازيلي ياالله عربي وكثير عليك وبعدين اخذ عقابه وانتهى لجنة الانضباط لادخل لها الا اذا ان خشم بخاري لعبها صح كما اراد اطلق التصريح لتأجيج الراي العام ضد الهلال ونجح بالضغط على الحكام والاعلام والجمهور اتمنى من ادارة الهلال عدم السكوت واصدار بيان ضد الحكم