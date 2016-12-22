حكم مباراة الهلال والباطن يطلب إيقاف “إدواردو” لخروجه عن النص

معاذ محمود (صدى):

شهد تقرير محمد القرني، حكم مباراة الهلال والباطن، والذي قدمه لاتحاد كرة القدم، سرد تفاصيل ما بدر من مهاجم الهلال كارلوس إدواردو قبل أن يتم طرده بالبطاقة الحمراء.

وطالبا الحكم في تقريره لجنة الانضباط باتخاذ قراراً بإيقاف “إدواردو” بشكل إضافي مستقل عن إيقافه الذي سيحصل عليه بسبب البطاقة الحمراء، بسبب خروجه عن النص.