وزير الصحة ينفي تحويل صرف الأدوية من المستشفيات للصيدليات الخاصة

عادل الحربي (صدى):
نفى “توفيق بن فوزان الربيعة” وزير الصحة، في تصريحات لـ”الإخبارية” صحة ما تردد عن تحويل صرف الأدوية من المستشفيات الحكومية للصيدليات الخاصة.
وكانت أنباء قد ترددت، عن اعتزام وزارة الصحة إلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في بعض منشآتها الصحية ومراكز الرعاية الأولية، تمهيداً لتطبيق صرف الدواء للمرضى عن طريق القطاع الخاص على أن تتحمل الوزارة التكلفة.
متخذ قرار اغلاق صيدليات المراكز الصحيه لتوفير في بند المصروفات يجب ان يعرض فورا علي طبيب استشاري ادمغه لفحص قواه العقليه ، وزارة الصحه تحتاج تطوير وتحسين خدماتها لرعاية المجتمع ولن تتمكن من ذلك بدون مختبرات و اقسام الصيدله .