القبض على 7 مسؤولين في بنجلاديش بعد هبوط طائرة رئيسة الوزراء اضطراريا

دكا (صدى):

قال “مسعود الرحمن” المتحدث الرسمي باسم الشرطة في بنجلاديش، أن وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، قد ألقت القبض على 7 مسؤوليين في القسم الهندسي الهندسي بشركة “بيمان بنجلاديش آيرلاينز” اليوم، بعد يوم واحد من رفع الشركة لدعوى اتهمت فيها 9 من المهندسين والفنيين بالإهمال، بسبب مشكلات استلزمت الهبوط الاضطراري في تركمنستان لطائرة تابعة للشركة كانت تقل رئيسة الوزراء “شيخة حسينة” في رحلة جوية دولية.

وأكد “مسعود” أن الشرطة ستحاول تحديد ما إذا كانت المشكلات الفنية قد تم إحداثها عمدا، فيما قال في وقت سابق وزير الطيران المدني والسياحة “راشد خان مينون” إن تحقيقا داخليا للشركة لم يحدد ما إذا كان الخلل قد نجم عن “عمل تخريبي”.

وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار عشق آباد الدولي في 27 نوفمبر الماضي بعد انخفاض ضغط الوقود الخاص بأحد محركات الطائرة “طراز بوينج 777″، أثناء توجه “شيخة حسينة” رئيس الوزراء إلى بودابست لحضور قمة دولية حول المياه.