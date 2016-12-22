بالفيديو. .نجوى فؤاد تكشف عن زواجها من فنان مشهور لمدة 17 يوماً فقط!

القاهرة (صدى):

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد الأربعاء عن عدد زيجاتها قائلة ؛ أنها تزوجت 6 مرات وليس 12 كما يزعم البعض، 2 منهم زواج عرفي، والأربعة الآخرين زواج شرعي.

وقالت الراقصة خلال استضافتها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” أن بعض زيجاتها فشلت بسبب كونها فنانة مشهورة.

واوضحت أن زيجتها من اللبناني سامي الزغبي كانت الأطول عمراً واستمرت نحو 7 سنوات، في حين أن زواجها من الراحل أحمد رمزي كانت الأقصر واستمرت 17 يوماً فقط.



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