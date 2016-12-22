  • نشر : 2016/12/22 - 2:49 م
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  • منوعات

بالفيديو. .نجوى فؤاد تكشف عن زواجها من فنان مشهور لمدة 17 يوماً فقط!

بالفيديو. .نجوى فؤاد تكشف عن زواجها من فنان مشهور لمدة 17 يوماً فقط!
القاهرة (صدى):

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد الأربعاء عن عدد زيجاتها قائلة ؛ أنها تزوجت 6 مرات وليس 12 كما يزعم البعض، 2 منهم زواج عرفي، والأربعة الآخرين زواج شرعي.

وقالت الراقصة خلال استضافتها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” أن بعض زيجاتها فشلت بسبب كونها فنانة مشهورة.

واوضحت أن زيجتها من اللبناني سامي الزغبي كانت الأطول عمراً واستمرت نحو 7 سنوات، في حين أن زواجها من الراحل أحمد رمزي كانت الأقصر واستمرت 17 يوماً فقط.

 
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4 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 22/12/2016 في
    رد
    1

    طول المقطع وانا اطالع في رقبتها ههههه ليه ماتشدها والا للحين مااخترعو شد الرقبة 🤔

  2. abdul [ عدد التعليقات: 1383 ] 22/12/2016 في
    رد
    2

    جوازة ١٧ يوم؟ هي شيعية؟

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 22/12/2016 في
    رد
    3

    17 يوم !!
    أقصر زواج في العالم 😂

  4. بسمه رضا [ عدد التعليقات: 12 ] 22/12/2016 في
    رد
    4

    رقبتها ترهلت من كثر شد الوجه


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