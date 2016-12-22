ضبط بائع ألعاب “عبدة الشيطان” بالرياض

عادل الحربي (صدى):

تمكنت قوات الشرطة بالرياض من إلقاء القبض بائع العاب دمى عبدة الشياطين، ومن المتوقع أن يصدر بيانا رسميا عن تفاصيل ضبط المتهمين.

وكان مواطنا من سكان الرياض، قدر رصد صورا لمحل شهير بالعاصمة لبيع ألعاب الأطفال، يعرض دمى عبدة الشياطين للبيع، موضحا أنه عندما توجه مع ابنته لأحد المحال المتخصصة في بيع ألعاب الأطفال على طريق خريص؛ لشراء بعض الألعاب لها ، وأثناء تجوله بين جنبات المحل المزدحمة بالزبائن، والمكتظة بالألعاب المتنوعة، لفت انتباهه وجود دمى معروضة في أرفف المحل على هيئة شخصيات شيطانية، لها قرون وأسنان بيضاء، وتطلق ضحكات مرعبة ومفزعة عند لمسها، وتحمل بيدها العصا المسمى ب”ذيل الشيطان”.