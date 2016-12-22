  • نشر : 2016/12/22 - 2:41 م
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  • 4 تعليق
  • منوعات

بالفيديو ..والدة مريم حسين تثير ضجة لجمالها وشبابها !

بالفيديو ..والدة مريم حسين تثير ضجة لجمالها وشبابها !
بغداد (صدى):

استطاعت والدة الفنانة العراقية مريم حسين لفت الانظار بشبابها وجمالها الملفت، والشبه الكبير بينهما.

ووثقت مريم حسين مقاطع فيديو ونشرته على “سناب شات” تظهر خلال احتفالها مع والدتها وصديقاتها بقرب استقبال مولودها الجديد في جلسة تصوير وحفل مصغر للتأكيد على أنها تعيش بسعادة بعد انفصالها عن زوجها فيصل الفيصل.

وأبان الفيديو والدتها متألقة وفي مظهر شبابي، وكأنها صديقتها أو شقيقتها، الامر الذي أثار ضجة كبيرة ولاقى إعجاب متابعيها.

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4 تعليقات


  1. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 22/12/2016 في
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    1

    مشاء الله ،،

  2. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2381 ] 22/12/2016 في
    رد
    2

    لوانتس حطيتي تميس ب السكر والسمسم أحسن لتس ي الخبلى بدال الحلا والطورطات عشان يحتر فيصل الفيصل

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9023 ] 22/12/2016 في
    رد
    3

    حلوه الإجواء ذي و ع البحر بعد 😍❤️

  4. abu - rakan [ عدد التعليقات: 94 ] 22/12/2016 في
    رد
    4

    بضاعه رخيصة


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