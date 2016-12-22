بالفيديو ..والدة مريم حسين تثير ضجة لجمالها وشبابها !

بغداد (صدى):

استطاعت والدة الفنانة العراقية مريم حسين لفت الانظار بشبابها وجمالها الملفت، والشبه الكبير بينهما.

ووثقت مريم حسين مقاطع فيديو ونشرته على “سناب شات” تظهر خلال احتفالها مع والدتها وصديقاتها بقرب استقبال مولودها الجديد في جلسة تصوير وحفل مصغر للتأكيد على أنها تعيش بسعادة بعد انفصالها عن زوجها فيصل الفيصل.

وأبان الفيديو والدتها متألقة وفي مظهر شبابي، وكأنها صديقتها أو شقيقتها، الامر الذي أثار ضجة كبيرة ولاقى إعجاب متابعيها.

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