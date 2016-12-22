أمير تبوك يوجه بسرعة توزيع معونة الشتاء بالمحافظات والمراكز

محمود البلوي (صدى):

وجه الأمير “فهد بن سلطان” أمير منطقة تبوك، اللجنة القائمة على توزيع معونة الشتاء، بالإصراع في إيصالها على نفقته الخاصة، لمستحقيها في محافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة، لمواجهة البرد القارص الذي تمر به المنطقة.

وأكدت اللجنة، على عملها بشكل يومي في مواقعها، والوصول للمستفيدين في أماكنهم لتسلميهم الملابس والأغطية ووسائل التدفئة والخيام، فيما عبر المستفيدين من المعونة عن شكرهم لأمير المنطقة، لاستشعاره دائماً لحاجة أبناء المنطقة وتقديم العون والمساعدات العينية والمادية لهم.