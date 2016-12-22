“الشورى” يناقش عدد من الموضوعات الأسبوع المقبل من بينهم تأمين السيارات

طلال الغامدي (صدى):

يصوت مجلس الشورى ،خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومنها المطالبة بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في مقر المستشفى , ودعم ميزانية المؤسسة العامة للمستشفى في بند الأدوية , والتوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك ؛ ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة.

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434/1435 هـ – 1435/1436هـ , ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ، ومن أبرزها مطالبة مجلس المنافسة للتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع.

ويناقش المجلس ،في هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا ، كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/1436 هـ .

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها ، مطالبة مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر دخلها لدعم ميزانيتها وتنفيذ خططها المستقبلية , وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة امكانية افتتاح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج مدينة الرياض لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ 21 / 2 / 1397هـ تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433/1434هـ , 1434/1435 هـ , 1435/1436 هـ , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس ، وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية ، والذي يتكون من خمس وثلاثين مادة .