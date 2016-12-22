النصر يعلن انتهاء أزمة مستحقات مساعد “ماتورانا” بموافقة “فيفا”

معاذ محمود (صدى):

أعلن مسؤلو نادي النصر، انتهاء ملف قضية مستحقات خوان أوزفالدو أحد مساعدي مدرب الفريق السابق فرانشيسكو ماتورانا، بعد الخطاب الذي وصل النادي صباح اليوم الخميس، من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي تفيد انتهاء الأزمة.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر” صورة من الخطاب الذي وصل إدارة النادي من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث جاء في الخطاب أن القضية تم إقفالها بعد أن أخبر الممثل القانوني لأوزفالدو اللجنة بحصوله على كافة مستحقاته من قبل إدارة النصر.

وكان ماتورانا تسلم كافة مستحقاته المالية لدى نادي النصر في شهر نوفمبر الماضي.