بالفيديو.. لبؤة تثير الفوضى في قرية هندية وتلتهم بقرة

نيودلهي (صدى):

اثارت لبؤة الفوضى بعد اقتحامها قرية هندية بولاية غوجارات في غرب الهند، وأصابت القرويين بحالة من الرعب والخوف.

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه اللبؤة مستلقية على الأرض تلتهم جثة بقرة تمكنت من صيدها.

وابتعدت اللبؤة نحو 100 كم عن الغابة بحثا عن الطعام وتمكنت من صيد بقرة، وعندما رصد القرويون اللبؤة تلتهم البقرة أبلغوا مسئولي الغابة لنجدتهم.

وتمكن المسئولون من إبعاد اللبؤة بمساعدة الشرطة لكنها عادت إلى القرية في المساء لتتغذى على بقايا البقرة.

وقال مسئول كبير في إدارة الغابات، إنه تم القبض على اللبؤة دون استخدام مخدر وتم إرسالها إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

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