سمو السفير يسلم شيك المساهمة السعودية السنوية للأونروا لدعم للاجئين الفلسطينيين

نايف السالم (صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي العبدالله آل سعود ، يوم الخميس 22 ديسمبر 2016م ، في مكتبه بمقر السفارة ، ممثل المفوض العام ومدير دائرة الشركاء العرب في وكــالة الغـــوث الدولية لتشغيــل اللاجئيـن الفلسـطـينيــين ( الأونروا ) السيد عمر الرفاعي ، ومسؤول العلاقات الخارجية والمشاريع في الوكالة السيد منير الياس منه .

وقام سمو السفير بتسليمهما الشيك السنوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية سنويا لميزانية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط ( الأونروا ) ، والذي يقدر بمبلغ مليوني دولار.

وأكد سمو االسفير أن المملكة العربية السعودية وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، ومن منطلق حرصها على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة فإنها حريصة على دعم ميزانية وكالة ( الأونروا ) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين ، بالإضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة .