إيطاليا تدشن طريقا سريعا بعد أكثر من نصف قرن من بدء بنائه

وكالات (صدى):

تبدأ إيطاليا مساء اليوم، مراسم تدشين الطريق السريع ساليرنو-ريجيو كالابريا، الذي يبلغ طوله 443 كيلومترا، الذي يتمد عبر إقليم كالابريا جنوب البلاد، بعد أكثر من نصف قرن على بدء بنائه.

ووصفت الهيئة العامة للطرق السريعة “ايه ان ايه اس” الطريق الذي حدد “ماتيو رينزي” رئيس الوزراء موعد تدشينه منذ 10 أشهر، بالمعجزة الهندسية، حيث يضم 190 نفقا و 480 جسرا يمرون عبر التضاريس الجبلية.

ورغم تأكيد المتحدثة باسم الهيئة العامة للطرق السريعة أن العمل بالمشروع انتهى، وأن العمل المقرر خلال الأشهر المقبلة مجرد صيانة دورية، الإ أن مسؤولو النقابات العمالية قالوا إن العمل في الطريق لن ينتهى تماما قبل 2018، فيما يتشكك الكثيرن حول ماإذا كان المشروع إصبح جاهزا.

وكان من المقرر استكمال المشروع بحلول 1972، وتم افتتاحه بالكامل أمام حركة المرور عام 1974، ماعدا قطاع يمتد لمسافة كيلومتر واحد، تضرر بسبب انهيار أرضي وظل يشهد اختاقا مروريا حتى 2014.