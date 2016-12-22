“المالية” تمهد لإعلان الميزانية بشرح رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

عادل الحربي (صدى):

قدمت وزارة المالية اليوم الخميس شرحا وإيضاحا لبعض المصطلحات الاقتصادية المتخصصة استعداداً لإعلان الميزانية العامة للمملكة، حيث بدأتها برؤية المملكة 2030 ، وبرنامج التحول الوطني.

وقالت إن رؤية المملكة 2030 عبارة عن منهج وخريطة طريق للعمل الإقتصادي والتنموي في المملكة، حيث رسمت التوجهات والسياسات العامة والأهداف والالتزامات الخاصة للمملكة لتكون نموذجاً رائدا على كافة المستويات.

فيما أكدت أن برنامج التحول الوطني، هو أحد برامج رؤية 2030م ويهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن المالي وتقليص الإعتماد على النفط عبر تحديد أهداف استراتيجية تسعى الجهات المشاركة لتحقيقها من عام 2016م وحتى 2020م.