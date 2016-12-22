لأول مرة.. بيان الميزانية يتضمن الربح من النفط وتفصيلات للدين العام

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر أن بيان الميزانية المنتظر إعلانه سيشمل تفصيلاً للدين العام المحلي والخارجي وأدواته إضافة إلى مكتب إدارة الدين العام الذي تم إنشاؤه مؤخرا كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، كما تتضمن الميزانية الربح من النفط أي الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط.

وأضاف أيضا أن الميزانية ستتطرق لكفاءة الإنفاق وترشيد الإنفاق والخصخصة وإدارة المخاطر المتمثلة في العمليات والإجراءات المتبعة لتحديد وقياس المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد والعمل على تخفيضها والسيطرة عليها.