لأول مرة.. بيان الميزانية يتضمن الربح من النفط وتفصيلات للدين العام

لأول مرة.. بيان الميزانية يتضمن الربح من النفط وتفصيلات للدين العام
علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر أن بيان الميزانية المنتظر إعلانه سيشمل تفصيلاً للدين العام المحلي والخارجي وأدواته إضافة إلى مكتب إدارة الدين العام الذي تم إنشاؤه مؤخرا كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، كما تتضمن الميزانية الربح من النفط أي الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط.
وأضاف أيضا أن الميزانية ستتطرق لكفاءة الإنفاق وترشيد الإنفاق والخصخصة وإدارة المخاطر المتمثلة في العمليات والإجراءات المتبعة لتحديد وقياس المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد والعمل على تخفيضها والسيطرة عليها.




6 تعليقات


  1. رامبو [ عدد التعليقات: 4 ] 22/12/2016 في
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    1

    يسلبون رغيفك ويعطونك نصفه ويمنون عليك بأن اعطوك نصفة وفي آخر المطاف يسلبونك الرغيف كاملا وهناك طبلة شاهده

  2. رامبو [ عدد التعليقات: 4 ] 22/12/2016 في
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    2

    يسلبون رغيفك ويعطونك نصفه ويمنون عليك بأن اعطوك نصفة وفي آخر المطاف يسلبونك الرغيف كاملا وهناك طبلة شاهده

  3. alfahad41 [ عدد التعليقات: 735 ] 22/12/2016 في
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    3

    اللهم احفظ امن ومال بلادي من كل شر

  4. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2382 ] 22/12/2016 في
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    4

    ي رب تكون الميزانية زينه بدلات وراحت وزياده سنويه وبحت … الله يستر بس لايرفعون علينا البنزين من جديد عزالله بنمشي ع سيأكل

  5. (( دغريري )) [ عدد التعليقات: 279 ] 22/12/2016 في
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    5

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

  6. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9789 ] 22/12/2016 في
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    6

    ماظنيت ياوهم الله يرحم زمان مضى كانت الميزانية فيها فائض مو عجز


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