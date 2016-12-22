لأول مرة.. بيان الميزانية يتضمن الربح من النفط وتفصيلات للدين العام

علي القحطاني (صدى):
كشفت مصادر أن بيان الميزانية المنتظر إعلانه سيشمل تفصيلاً للدين العام المحلي والخارجي وأدواته إضافة إلى مكتب إدارة الدين العام الذي تم إنشاؤه مؤخرا كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، كما تتضمن الميزانية الربح من النفط أي الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط.
كشفت مصادر أن بيان الميزانية المنتظر إعلانه سيشمل تفصيلاً للدين العام المحلي والخارجي وأدواته إضافة إلى مكتب إدارة الدين العام الذي تم إنشاؤه مؤخرا كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، كما تتضمن الميزانية الربح من النفط أي الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط.
وأضاف أيضا أن الميزانية ستتطرق لكفاءة الإنفاق وترشيد الإنفاق والخصخصة وإدارة المخاطر المتمثلة في العمليات والإجراءات المتبعة لتحديد وقياس المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد والعمل على تخفيضها والسيطرة عليها.
6 تعليقات
يسلبون رغيفك ويعطونك نصفه ويمنون عليك بأن اعطوك نصفة وفي آخر المطاف يسلبونك الرغيف كاملا وهناك طبلة شاهده
يسلبون رغيفك ويعطونك نصفه ويمنون عليك بأن اعطوك نصفة وفي آخر المطاف يسلبونك الرغيف كاملا وهناك طبلة شاهده
اللهم احفظ امن ومال بلادي من كل شر
ي رب تكون الميزانية زينه بدلات وراحت وزياده سنويه وبحت … الله يستر بس لايرفعون علينا البنزين من جديد عزالله بنمشي ع سيأكل
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
ماظنيت ياوهم الله يرحم زمان مضى كانت الميزانية فيها فائض مو عجز