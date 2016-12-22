بالصور. .حليمة بولند تعقد قرانها على شيخ كويتي وتعتزم الاعتزال رسميا !!

في أكثر من مناسبةرفضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند التعليق على خبر طلاقها واعتبرتها إشاعة،فيما أعلنت فجأة عقد قرانها على الشيخ حمد جابر المبارك الصباح، نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بسرية تامة.
نشرت الإعلامية المثيرة للجدل الخبر عبر صفحتها على “انستغرام” ونشرت صورة لها وكتب عليها: “تم عقد قران الشيخ حمد جابر المبارك الصباح ولد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على الاعلامية الكويتية حليمة بولند بسرية تامة وتعتزم الاعتزال رسمياً بعد زواجها من الملياردير الكويتي”.
وارتدت بولند فستان زفاف مميّز، ونشرت صورها من جلسة تصوير خضعت لها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، وعلقت على الصور قائلة: “عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحنيه ولا مرة حسيتها بعمري اللي عشتو أنا قلي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكو علي لما بتمرق وبرجف قدامك أنا”.
14 تعليق
الله يستر عليها
وجمع الله بينهما على خير
اما كونها سكتت عن خبر انفاصلها
هذا حقها امر خاص فيها
الله يشفيها مريضة الولية هذه
المريض اللي يتزوجها
هاستلمي يامل الطيار هههههههههههه هذي الثانيه
بس بصراحه ياحظه بالدفاء والغنج ، بس غريبه شيخ وابن حموله وياخذ وحده لها تاريخ كلن يعرفه ؟
بس شكل المربعانيه عنده جابت خبره خخخخخخخ
كسروا رأسك
أنقلعي خلاص
لالا الكل يهون عند مريم حسين المشفوحه
انا هن ثنتين اللي قاهراتني مريم حسين والحمدلله ربي شفى غليلي منها …بقت ابشع نساء الارض دينا بطمه 😤😤عقبال ما افرح فيها
كشخـه 😍😍😍😍😍
بس كيف امير وياخذ هذي؟؟؟
ومتى تطلقت اصلا؟؟؟ومتى خلصت عده؟؟؟
فجاءه هيك تنط بالفستان ؟؟؟
احسن خبر بتعتزلين ونفتك من الدلع الي يلوع الكبد الف مبروك
اوووووف هالتسلبه عليها جسم غير طبيعي ….
تستاهل تأخذ شيخ 💐
كويس ماعاد بنشوفك
اثرها مو متزوجه ع البركه يمكن تعقل هههه
حرر الرد