  • نشر : 2016/12/22 - 2:00 م
  • 1٬713 مشاهدة
  • 14 تعليق
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بالصور. .حليمة بولند تعقد قرانها على شيخ كويتي وتعتزم الاعتزال رسميا !!

بالصور. .حليمة بولند تعقد قرانها على شيخ كويتي وتعتزم الاعتزال رسميا !!
فيصل إبراهيم (صدى):

في أكثر من مناسبةرفضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند التعليق على خبر طلاقها واعتبرتها إشاعة،فيما أعلنت فجأة عقد قرانها على الشيخ حمد جابر المبارك الصباح، نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بسرية تامة.

نشرت الإعلامية المثيرة للجدل الخبر عبر صفحتها على “انستغرام” ونشرت صورة لها وكتب عليها: “تم عقد قران الشيخ حمد جابر المبارك الصباح ولد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على الاعلامية الكويتية حليمة بولند بسرية تامة وتعتزم الاعتزال رسمياً بعد زواجها من الملياردير الكويتي”.

وارتدت بولند فستان زفاف مميّز، ونشرت صورها من جلسة تصوير خضعت لها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، وعلقت على الصور قائلة: “عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحنيه ولا مرة حسيتها بعمري اللي عشتو أنا قلي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكو علي لما بتمرق وبرجف قدامك أنا”.

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14 تعليق


  1. الريم [ عدد التعليقات: 1074 ] 22/12/2016 في
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    1

    الله يستر عليها
    وجمع الله بينهما على خير
    اما كونها سكتت عن خبر انفاصلها
    هذا حقها امر خاص فيها

  2. الغامدي جدة [ عدد التعليقات: 106 ] 22/12/2016 في
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    2

    الله يشفيها مريضة الولية هذه

  3. alfahad41 [ عدد التعليقات: 735 ] 22/12/2016 في
    رد
    3

    المريض اللي يتزوجها

  4. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8560 ] 22/12/2016 في
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    4

    هاستلمي يامل الطيار هههههههههههه هذي الثانيه

    بس بصراحه ياحظه بالدفاء والغنج ، بس غريبه شيخ وابن حموله وياخذ وحده لها تاريخ كلن يعرفه ؟
    بس شكل المربعانيه عنده جابت خبره خخخخخخخ

  5. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1495 ] 22/12/2016 في
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    5

    كسروا رأسك
    أنقلعي خلاص

  6. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5523 ] 22/12/2016 في
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    6

    لالا الكل يهون عند مريم حسين المشفوحه
    انا هن ثنتين اللي قاهراتني مريم حسين والحمدلله ربي شفى غليلي منها …بقت ابشع نساء الارض دينا بطمه 😤😤عقبال ما افرح فيها

  7. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9023 ] 22/12/2016 في
    رد
    7

    كشخـه 😍😍😍😍😍

  8. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5523 ] 22/12/2016 في
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    8

    بس كيف امير وياخذ هذي؟؟؟
    ومتى تطلقت اصلا؟؟؟ومتى خلصت عده؟؟؟
    فجاءه هيك تنط بالفستان ؟؟؟

  9. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9789 ] 22/12/2016 في
    رد
    9

    احسن خبر بتعتزلين ونفتك من الدلع الي يلوع الكبد الف مبروك

  10. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2382 ] 22/12/2016 في
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    10

    اوووووف هالتسلبه عليها جسم غير طبيعي ….

  11. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 22/12/2016 في
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    11

    تستاهل تأخذ شيخ 💐

  12. الواثق [ عدد التعليقات: 39 ] 22/12/2016 في
    رد
    12

    كويس ماعاد بنشوفك

  13. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 420 ] 22/12/2016 في
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    13

    اثرها مو متزوجه ع البركه يمكن تعقل هههه

  14. نايـــف الـــعنزي [ عدد التعليقات: 878 ] 22/12/2016 في
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    14

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