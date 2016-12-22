بالصور. .حليمة بولند تعقد قرانها على شيخ كويتي وتعتزم الاعتزال رسميا !!

فيصل إبراهيم (صدى):

في أكثر من مناسبةرفضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند التعليق على خبر طلاقها واعتبرتها إشاعة،فيما أعلنت فجأة عقد قرانها على الشيخ حمد جابر المبارك الصباح، نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بسرية تامة.

نشرت الإعلامية المثيرة للجدل الخبر عبر صفحتها على “انستغرام” ونشرت صورة لها وكتب عليها: “تم عقد قران الشيخ حمد جابر المبارك الصباح ولد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على الاعلامية الكويتية حليمة بولند بسرية تامة وتعتزم الاعتزال رسمياً بعد زواجها من الملياردير الكويتي”.

وارتدت بولند فستان زفاف مميّز، ونشرت صورها من جلسة تصوير خضعت لها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، وعلقت على الصور قائلة: “عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحنيه ولا مرة حسيتها بعمري اللي عشتو أنا قلي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكو علي لما بتمرق وبرجف قدامك أنا”.