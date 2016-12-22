فلكي: تقلبات جوية تشهدها مناطق المملكة بدءً من الغد

عبدالعزيز القثامي (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة حالة ماطرة، من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برَد، وعودة الدفء خلال إجازة نهاية الأسبوع، تبدأ من غد الجمعة؛ مما يشكّل أجواء جيدة للرحلات وخاصة يوميْ الخميس والجمعة، مع التزود بالملابس الشتوية في الأماكن المفتوحة سواء في البر أو الاستراحات ليلاً.

وقال الحصيني إن يوميْ السبت والأحد من المتوقع أن يشهدا نشاطاً للرياح السطحية، قد تثير بعض الأتربة معظمها خفيفة في الأماكن المفتوحة على معظم مناطق المملكة.

واضاف يرافق ذلك حالة ماطرة على أجزاء من: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، وغرب نجران، وشمالي الوسطى والشرقية)، مع أفضلية لمناطق الجوف، والحدود الشمالية، وشرق تبوك، لافتاً أن التوقعات تشير إلى أن بداية الحالة من مساء غد الجمعة.