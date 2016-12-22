مقتل 4 عمال إغاثة و7 مدنيين في هجومين منفصلين بالموصل

بغداد (صدى):

قتل 4 عمال إغاثة عراقيين، وما لايقل عن 7 مدنيين، في هجوم بقذائف المورتر، اثناء توزيع المساعدات خلال هذا الأسبوع، في هجومين منفصلين شرق الموصل.

من جانبها، أدانت “ليز جراند” منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالعراق، الهجومين، مشيرة إلى أن منتظري المساعدات ضعفاء ويحتاجون للمساعدة ويجب حمايتهم لا مهاجمتهم.

وطالبت “جراند” أطراف الصراع بالإلتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان نجاة المدنيين وتلقيهم المساعدة التي يحتاجونها.

فيما لم يحمل بيان الأمم المتحدة، مسؤولية الهجومين لأي جهة، لكن في الوقت نفسه، قصفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي المناطق المحررة بالموصل، ما أسفرعن مقتل وإصابة عشرات السكان خلال هروبهم في الاتجاه المعاكس.