مكافحة العدوى تحذر من إعادة استخدام بطانيات المستشفيات

عادل الحربي (صدى):

أكد مدير عام الإدارة العامَّة لمكافحة عدوى المنشآت الصحيَّة د.هايل بن مطر العبدلي، أن البطانيَّات المستخدمة بمستشفيات وزارة الصحة كغطاء للمرضى المنوَّمين، لا يجب إعادة استخدمها مؤكِّدًا أنَّها سيئة، وناقلة للعدوى.

وذكر العبدلي أنَّ هذه البطانيَّات لا يمكن إعادة تطهيرها كباقي مفروشات الرعاية الصحيَّة؛ كونها سميكة، ومصنوعة من

مواد صناعيَّة لا يمكن تعريضها للتطهير الحراري أثناء عمليَّة الغسيل، أو التجفيف، أو الكي.

وأضاف كذلك لا يمكن تعريضها للكلور كمطهر، وعلى ذلك لا يمكن إعادة استخدامها بأمانٍ في المستشفيات كأغطية للمرضى، ويمكن أن تصبح مصدرًا للعدوى المكتسبة بالمنشآت الصحيَّة.