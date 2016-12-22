أسعار الذهب تشهد ارتفاعا محدودا مع انخفاض الدولار

نايف السالم (صدى):

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع محدود، وسط تعاملات ضعيفة قبل العطلات مع ترقب المتعاملين مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة (07:20 بتوقيت جرينتش) عند 1131.76 دولار للأوقية (الأونصة). ولم يشهد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر ليجري تداوله عند 1133.50 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 102.890. وبلغ المؤشر 103.65 يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 في المئة إلى 15.89 دولار للأوقية بينما تراجع سعر البلاتين 0.2 في المئة إلى 913.50 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.6 في المئة إلى 653.75 دولار للأوقية ليسجل انخفاضا للجلسة السابعة على التوالي.