تعطل صرف رواتب موظفي جدة بسبب فيروس إلكتروني جديد

نايف السالم (صدى):

قالت مصادر بأمانة جدة، أن أكثر من 3 الأف موظف قد واجهوا صعوبات في صرف راتبهم للشهر الحالي، بعد مشاكل تقنيةـ بسبب غياب خدمة احتساب الحضور والانصراف.

كما تعرضت مجددا أجهزة الأمانة لفيروس إلكتروني إدى إلى تعطل النظام بعد دقائق من تشغيله جزئيا أمس، دون معرفة الأسباب، بحسب الوطن.

وفشلت جميع محاولات التعامل خلال الفترة الماضية مع 3 ألاف هارد ديسك بمكاتب الأمانة بحثا عن الفيروس.