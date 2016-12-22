“هولاند” مساعدا لـ”ساوثجيت” في تدريب منتخب إنجلترا

معاذ محمود (صدى):

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، تعيين ستيف هولاند مساعدا للمدير الفني للمنتخب جاريث ساوثجيت، بعد عمله مع الطاقم الفني خلال الفترة الماضية بصفة مؤقتة.

ويعمل هولاند حاليا مساعدا لكونتي المدير الفني لنادي تشيلسي، وسيشارك في قيادة المنتخب الانجليزي في مباراتيه المقبلتين في مواجهة ألمانيا وليتوانيا في مارس المقبل قبل انضمامه رسميا وبصورة كاملة للطاقم الفني الذي يقوده المدرب جاريث ساوثجيت في نهاية الموسم الحالي.

وعمل هولاند مساعدا لساوثجيت عندما تولى الأخير تدريب منتخب انجلترا تحت 21 عاما من أغسطس آب 2013 وعمل مع المنتخب الانجليزي الأول منذ تولي ساوثجيت تدريبه خلفا لسام الاردايس في سبتمبر أيلول الماضي.

فيما قدم مسؤلو الاتحاد الشكر إلى تشيلسي لموافقته على انضمام ستيف للطاقم الفني للمنتخب خلال السنوات الثلاث الأخيرة.