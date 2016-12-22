أكد الدكتور “محمد القنيبط” عضو مجلس الشورى السابق، أن الأمير “محمد بن سلمان” شرح له خلال لقاء جمعهما، بالأرقام والأشكال البيانية عدة برامج ومبادرات لرؤية 2030، مشيرا إلى إلمام ولي ولي العهد، بجميع جوانب الرؤية سواء أهدافها أو تحدياتها.
وأضاف “القنيبط”، أن الأمير مستمعا رائعا ولا يقاطع محدثه، وكتب خلال لقاء منفردا بينهما لأكثر من 3ساعات، الكثير من النقاط التى دار حولها النقاش، لحد أن ملأ 4 وريقات.
وأكد عضو الشورى السابق، أن ولي ولي العهد، أوضح خلال سؤاله عن سبب احتكار وسائل إعلام غير محلية لأخباره ولقاءته عن رؤية 2030، بأن السبب يعود لارتباط أهداف كثيرة للرؤية بشراكات اقتصادية دولية، مبديا إعجابه بفكرة وجود وسيلة إعلام محلية مع الأجنبية، مؤكدا بأن الأمير طلب منه أن ينقل على لسانه بأنه سيأخذ بها مستقبلا.
عضو شورى سابق: الأمير بن سلمان مستمعا رائعا.. وملم بجوانب رؤية 2030
أكد الدكتور “محمد القنيبط” عضو مجلس الشورى السابق، أن الأمير “محمد بن سلمان” شرح له خلال لقاء جمعهما، بالأرقام والأشكال البيانية عدة برامج ومبادرات لرؤية 2030، مشيرا إلى إلمام ولي ولي العهد، بجميع جوانب الرؤية سواء أهدافها أو تحدياتها.
3 تعليقات
يسلبون رغيفك ويعطونك نصفه ويمنون عليك بأن اعطوك نصفة وفي آخر المطاف يسلبونك الرغيف كاملا وهناك طبلة شاهده
يسلبون رغيفك ويعطونك نصفه ويمنون عليك بأن اعطوك نصفة وفي آخر المطاف يسلبونك الرغيف كاملا وهناك طبلة شاهده
علشان تنجح رؤية 2030 لابد من استقطاب شركات عالميه من اوربا وامريكا وشرق اسيا بشرط توظيف شباب سعوديين لااخذ الخبرة مثل ماعملت الصين قديما وكذلك خطة اوردغان التركي من ذو
توليه حكم تركيا باستقطاب شركات المانيه للصناعه حتى كسب الشباب التركي الخبرة والان تنافس المانيا في الصناعه