عضو شورى سابق: الأمير بن سلمان مستمعا رائعا.. وملم بجوانب رؤية 2030

طلال الغامدي (صدى):

أكد الدكتور “محمد القنيبط” عضو مجلس الشورى السابق، أن الأمير “محمد بن سلمان” شرح له خلال لقاء جمعهما، بالأرقام والأشكال البيانية عدة برامج ومبادرات لرؤية 2030، مشيرا إلى إلمام ولي ولي العهد، بجميع جوانب الرؤية سواء أهدافها أو تحدياتها.

وأضاف “القنيبط”، أن الأمير مستمعا رائعا ولا يقاطع محدثه، وكتب خلال لقاء منفردا بينهما لأكثر من 3ساعات، الكثير من النقاط التى دار حولها النقاش، لحد أن ملأ 4 وريقات.

وأكد عضو الشورى السابق، أن ولي ولي العهد، أوضح خلال سؤاله عن سبب احتكار وسائل إعلام غير محلية لأخباره ولقاءته عن رؤية 2030، بأن السبب يعود لارتباط أهداف كثيرة للرؤية بشراكات اقتصادية دولية، مبديا إعجابه بفكرة وجود وسيلة إعلام محلية مع الأجنبية، مؤكدا بأن الأمير طلب منه أن ينقل على لسانه بأنه سيأخذ بها مستقبلا.