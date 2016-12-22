بونافينتورا: لا بديل لميلان عن هزيمة يوفنتوس

محمود أحمد (صدى):

رفع جياكومو بونافينتورا لاعب ميلان راية التحدي من أجل تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي علي حساب يوفنتوس خلال لقاء الفريقين غدا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال بونافينتورا في تصريحات للصحف الإيطالي :”لا يوجد لدينا أعذار، لدينا هدف وحيد وهو تحقيق الفوز وحصد اللقب علينا اللقب بكل قوة والتركيز علي هدفنا”.

وأضاف :” كنا نتمني السفر مبكرا الي قطر ولكن ذلك لم يحدث، لذلك علينا التركيز داخل الملعب فقط وتقديم عرض مميز أمام يوفنتوس”.