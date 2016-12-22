بوتين يرد على تساؤلات غياب الحراسة عن السفير الروسي أثناء تعرضه للقتل

موسكو (صدى):

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رداً على تساؤلات حول سبب عدم وجود حراسة روسية مسلحة للسفير أندريه كارلوف عندما تعرض لحادث إطلاق النار في العاصمة التركية أنقرة، أن أنظمة قانونية تمنع ذلك، موجها في الوقت نفسه تعليماته لأجهزة المخابرات من أجل ضمان الأمن للموظفين في الخارج.

وقال بوتن في لقاء مع أعضاء في غرفتي البرلمان الروسي إن هناك قانونا عاما تعمل بموجبه الحراسة المسلحة في أراضي السفارة فقط ولا تغادرها حاملة السلاح.، مشيراً أن هذا القانون لا يخص تركيا وحدها بل يخص غالبية البلدان متمنيا في الوقت عينه وضع آلية أخرى لحراسة الدبلوماسيين الروس في بلدان تشهد عمليات ذات خصوصية متميزة” على حد تعبيره.

وكان بوتين قد كلّف، أجهزة الأمن في البلاد بتعزيز التعاون مع مخابرات الدول الأجنبية “عبر قنوات الشراكة”، وذلك على خلفية اغتيال السفير الروسي في أنقرة.