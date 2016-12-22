مواطنة تتهم طبيب بالتسبب في خطأ طبي والأخير يغادر المملكة

حسن الجعفري (صدى):

وجه ذوو مواطنة في جازان اتهامات لطبيب عربي، بالتسبب في خطأ طبي لتشخيص مرضها بالسرطان، ورفض تحويلها لاستكمال علاجها من قبل أخصائي الجراحة بمستشفى صامطة العام.

وقال المواطنة، إنها اضطرّت للخروج على نفقتها خارج المنطقة؛ لعمل عملية الاستئصال للورم بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب سابقاً، واستكمال العلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وذكرت أنها فوجئت بسفر الطبيب بعد تقديم قضية ضده في الهيئة الطبية الشرعية، على الرغم أنه ليس لديه إجازة رسمية نظاماً.