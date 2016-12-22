  • نشر : 2016/12/22 - 12:30 م
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بالصورة: مفاجأة ..ترخيص عمل سما المصري يكشف عملها الحقيقي !!

بالصورة: مفاجأة ..ترخيص عمل سما المصري يكشف عملها الحقيقي !!
القاهرة (صدى):

اوضحت صورة لترخيص عمل الراقصة “سما المصري” عن اسمها الحقيقي وهو “سامية أحمد عطية عبد الرحمن”، وسنها 39 عاماً، بالاضافة الى انها كانت مطربة في المحلات العامة والملاهي الليلة، و انتهى عام 2013.

و علقت سما المصري : “ترخيص العمل ده متجددش منذ عام 2013، لأن مصطفى كامل كانت له ميول إخوانية وكان بيحاربني وخايف يجدد لي الترخيص فيضايقوه”.

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2 تعليقان


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 22/12/2016 في
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    1

    الملاهي الليليه ههههههههه اقمح من عمل
    وفاتحه فرّتها تضحك ‘ ابوذالفرّه فرته “”” الفرّه تعني الكشره ، اي نقل فاتحه كشرتها وتضحك ، والكشره تعني الوجه فنقول فاتحه وجهها وتضحك

    فهمتوا والا أزيد بالشرح ؟

  2. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 642 ] 22/12/2016 في
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    2

    أجل ترخيص العمل متجددش منذ عام 2013🤔
    غلطانين المفروض الأولوية لك ف التجديد بس مايعرفون قيمتك
    الله يسامحهم😜


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