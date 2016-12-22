بالصورة: مفاجأة ..ترخيص عمل سما المصري يكشف عملها الحقيقي !!

القاهرة (صدى):
اوضحت صورة لترخيص عمل الراقصة “سما المصري” عن اسمها الحقيقي وهو “سامية أحمد عطية عبد الرحمن”، وسنها 39 عاماً، بالاضافة الى انها كانت مطربة في المحلات العامة والملاهي الليلة، و انتهى عام 2013.
و علقت سما المصري : “ترخيص العمل ده متجددش منذ عام 2013، لأن مصطفى كامل كانت له ميول إخوانية وكان بيحاربني وخايف يجدد لي الترخيص فيضايقوه”.
2 تعليقان
الملاهي الليليه ههههههههه اقمح من عمل
وفاتحه فرّتها تضحك ‘ ابوذالفرّه فرته “”” الفرّه تعني الكشره ، اي نقل فاتحه كشرتها وتضحك ، والكشره تعني الوجه فنقول فاتحه وجهها وتضحك
فهمتوا والا أزيد بالشرح ؟
أجل ترخيص العمل متجددش منذ عام 2013🤔
غلطانين المفروض الأولوية لك ف التجديد بس مايعرفون قيمتك
الله يسامحهم😜