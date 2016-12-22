طالب الكاتب الصحفي علي الشريمي بإلغاء نظام الكفيل المعمول به حالياً، وإدخال أنظمة وإجراءات أخرى لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، مؤكداً أن ذلك سيفيد الدولة والوافد على حدٍ سواء، وسيساهم في القضاء على العمالة التي ترتكب الجرائم ولا تلتزم بالقوانين والحد من العمالة غير المؤهلة.
وبين الكاتب في مقال بصحيفة “الوطن” أن إلغاء نظام الكفيل – إذا ما تم – سيساهم في تحرير سوق العمالة، وسيتيح للعمالة الوافدة حرية التنقل لأي مكان عمل، وبالتالي يزيد المعروض من العمالة، فتنخفض الأجور بشكل أكبر، ويؤدي أيضاً إلى تنقية سوق العمل من العمالة غير المهنية والإبقاء على العمالة المحترفة.
ولفت أن البعض يستخدم نظام الكفيل للاتجار بالبشر بما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يجعله مادة خصبة لجمعيات حقوق الإنسان، التي لا تترك شاردة ولا واردة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان إلا ووثقتها ونشرتها في أرجاء العالم.
ودعا إلى استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، وتغيير اسم اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة نقل الخدمات، ومنح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق الخاصة بهم، والسماح للجهات المعنية بإيقاف خدمات الشركات أو الأفراد في حال حدوث انتهاكات ضد العمالة.
كاتب سعودي يطالب بإلغاء نظام الكفيل واستحداث أنظمة بديلة
طالب الكاتب الصحفي علي الشريمي بإلغاء نظام الكفيل المعمول به حالياً، وإدخال أنظمة وإجراءات أخرى لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، مؤكداً أن ذلك سيفيد الدولة والوافد على حدٍ سواء، وسيساهم في القضاء على العمالة التي ترتكب الجرائم ولا تلتزم بالقوانين والحد من العمالة غير المؤهلة.
2 تعليقان
الغاء نظام الكفيل والاجنبي بيلعب فيك لعب اكثر من هو لاعب فيك الحين المطاعم المغاسل المحلات الشغاله اكثرها لاجانب
فيه افغاني عندنا ضارب البحر كان عنده مطعم بخاري وبعدها فتح له سوبر ماركت وبعدها جدد له مطعم منتهي وضبطه وجاب ولد عمه فيه وبعدها فتح له مطعم ثاني 3 مطاعم وسوبر ماركت هذا بنظام الكفاله وش عاد اذا بدون كفاله ويتيح لهم حرية التنقل لاي مكان عمل
سنه والا كم سنه بالكثير الا هو من هوامير السعوديه ومطاعمه على مستوى المملكه
لا والمشكله الاكبر من كذا عياله حاطين انفسهم سعوديين يهرجون مثلنا ومايلبسون افغاني على ازيرا وعلى سوناتا وملابس رياضه يلبسون وبدال ويلعبون كوره ويروحون ويجون ابد تقول مواطنين
من راقب الناس مات هماً