أمريكي يدعى قتله للرئيس ترامب ويؤكد: أنا فخور بذلك

واشنطن (صدى):

زعم رجل من ولاية نيويورك متهم بقتل سائق سيارة طرود وبضائع، أمام المحكمة أنه قتل دونالد ترمب، مشيراً أنه فخور بفعله.

وقال الرجل ويدعى جوستين باركلي (38 عاما) من إيثاكا، إنه كان يعرف المكان الذي كان يوجد فيه الرئيس المنتخب يوم 8 ديسمبر الماضي، وقد حدد هدفه جيدا.

وذكر للقاضي أنه انتظر خارج مبنى المتجر الأميركي، إلى أن خرج منه الرجل الذي كان يعتقد بأنه الملياردير ترمب، فأرداه قتيلا، وفي الواقع كان قد قتل وليام شوماخر البالغ من العمر 52 عاما، والذي يعمل سائقا لسيارة الطرود.

وقال باركلي للقاضي: “لقد قتلت دونالد ترمب عمدا، عن قصد، وأنا فخور بذلك”، وذلك وفق ما ورد عن جلسة المحكمة يوم الاثنين الماضي بحسب صحيفة “صوت إيثاكا” المحلية.