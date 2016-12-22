ريال مدريد يفاوض ديبالا وأوباميانج لخلافة “بنزيمة”

معاذ محمود (صدى):

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في مفاوضات مع عدد من المهاجمين، لتدعيم هجوم الفريق مع كبر سن اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، حيث ينتظر الريال انتهاء عقوبة الاتحاد الدولي بمنعه من قيد اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لضم لاعبين بنهاية هذا الموسم.

وأبدى زين الدين زيدان المدير الفني للفريق إعجابه بقدرات باولو ديبالا لاعب يوفنتوس ليصبح خليفة كريم بنزيمة في خط هجوم ريال مدريد في المستقبل، بسبب مهاراته الرائعة حيث يمتلك نسبة كبيرة من المراوغات الناجحة بجانب قدراته التهديفية الكبيرة حيث لعب 45 مباراة وسجل 24 هدفا مع يوفنتوس.

كما ينافس ديبالا الجابوني بيير أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند المطلوب بقوة هو الآخر لتدعيم هجوم ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.