القوات السعودية تقتل عشرات الحوثيين في إحباط عملة تسلل على الحدود

راشد آل شريه (صدى):

تصدت القوات السعودية لمحاولة تسلل للميليشيات وقوات المخلوع صالح قبالة مركز سقام بمنطقة نجران، حيث تمكنت من قتل العشرات بينهم قيادي وإصابة أحريين.

وأوضحت مصادر أن أجهزة الرصد رصدت عناصر من المليشيات الحوثية والقوات التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وهي تحاول تخطي الحرم الحدودي باتجاه السعودية، فبدأت طائرات الأباتشي السعودية باستهدافهم بمساعدة مقاتلات التحالف.

ولفتت أن القصف الذي استمر لـ3 ساعات أسفر عن مقتل العشرات من المليشيا المهاجمة بينهم قيادي في الجماعة وإصابة قيادي آخر، كما أسفر عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ والقذائف وموقعاً لتخزين الأسلحة والذخائر.