ثلاثي الاتحاد يتصدرون قائمة صناع الأهداف بدوري جميل

معاذ محمود (صدى):

تصدر ثلاثي نادي الاتحاد، فهد المولد و التشيلي كارلوس فيلانويفا وقائد الفريق عدنان فلاته، ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري جميل للمحترفين برصيد ٤ أهداف لكل منهم، قاموا بصناعتها حتى نهاية الدور الأول.

فيما يأتي خلفهم في ترتيب صناعة الأهداف كلا من ثنائي النصر إيفان توميتشاك وخالد الغامدي وسلطان السوادي من الرائد و صالح العمري من الاتفاقو كارلوس ادواردو من الهلال ونواف العابد من الهلال.

كما يتواجد فهد المولد ضمن قائمة هدافي الدوري باحتلاله المركز الثالث برصيد 9 نقاط، حيث يسعى الاتحاد لاستغلال قدرات الثلاثي في صناعة وتسجيل الأهداف من أجل تخطي الرائد يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة عشر لدوري جميل.