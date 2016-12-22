اليوم.. الدوحة تستضيف السوبر الإيطالي للمرة الثانية بين يوفنتوس وميلان

معاذ محمود (صدى):

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، للمرة الثانية مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس وميلان، والتي تقام عى ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

ويعود السوبر الإيطالي إلى الدوحة بعد عامين ويوم واحد فقط من إقامته للمرة الأولى على نفس الاستاد، حيث سبق ليوفنتوس أن خسر اللقب بالهزيمة أمام نابولي بركلات الترجيح، فيما تقام المباراة خارج إيطاليا للمرة التاسعة منذ انطلاق البطولة عام 1988، إذ سبق لها أن أقيمت في واشنطن عام 1990 وفي طرابلس عام 2002 وفي نيويورك عام 2003 إضافة لإقامتها في العاصمة الصينية بكين 3 مرات في أعوام 2009 و2011 و2012 وفي مدينة شنغهاي الصينية العام الماضي، بالإضافة إلى مرتين في الدوحة.

وسبق أن تغلب يوفنتوس على ميلان 1-0 في نهائي كأس إيطاليا خلال مايو الماضي، ليجمع بين لقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي ولكن ميلان ثأر لنفسه بالتغلب على يوفنتوس 1-0 في الدوري الإيطالي خلال أكتوبر الماضي.

ويتصدر يوفنتوس جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بفارق 7 نقاط أمام منافسه العنيد روما، فيما يحتل ميلان المركز الخامس في جدول الدوري الإيطالي ولكن بفارق نقطتين فقط عن فريق روما صاحب المركز الثاني.