الاستئناف الكويتية تُلغي حكم براءة عبد الحميد دشتي وتؤيد أخر بسجنه 10 سنوات

الاستئناف الكويتية تُلغي حكم براءة عبد الحميد دشتي وتؤيد أخر بسجنه 10 سنوات
خالد الظفيري (صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الخميس، حكماً يقضي بإلغاء براءة عبد الحميد دشتي، وتأييد حكم يقضي بحبسه لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن الدولة المتهم فيها بالإساءة للسعودية.

يشار أن محكمة الجنايات الكويتية كانت قد أصدرت حكما مؤخراً بالسجن 14 عاما وستة اشهر بحق النائب عبد الحميد دشتي الموجود خارج البلاد لادانته بتهم الاساءة الى السعودية والبحرين.





  1. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 642 ] 22/12/2016 في
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    ي ليييييل
    ماتلاحظون أنكم طولتوا الســــــالفة؟ وراحت رواية.
    عموماً ماحن مستعجلين نشوف نهايتها معـــاكم.
    خليــــــك ورا الكـــــــذاب😛 …. نسيت باقي المثــــل.


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