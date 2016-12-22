“الغذاء والدواء”: اللونين E110 وE129 مسموح باستخدامهما مع كتابة تحذير للأطفال

علي العنزي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن اللونين E110 وE129 مسموح باستخدامهما في المنتجات الغذائية، طبقاً للائحة الفنية السعودية/الخليجية GSO 23″المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية”، مشيرة إلى أن التشريعات الدولية مثل هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والاتحاد الأوروبي تتضمن السماح باستخدام هذين اللونين في المنتجات الغذائية.

جاء ذلك رداً على استفسارات عن وجود تحذير على بطاقة منتج حلاوة للأطفال تفيد بأن اللونين قد يكون لهما تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال.

وأوضحت “الهيئة”، أن اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم GSO 2500 “المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية” نصت في البند رقم 5 (البيانات الإيضاحية) على أنه في حال إضافة أي من المواد الملونة التالية : E129 Allura red و/أو E122 Azorubine (CARMOISINE) و/أو E110 Sunset yellow و/أو E102 tartrazin، فإنه يجب كتابة العبارة التالية (قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال) أسفل قائمة المكونات، مع العلم أن وضع هذا التحذير على بطاقات المنتجات الغذائية معمول به في تشريع الاتحاد الأوروبي رقم EC 1333/ 2008 الخاص بالمواد المضافة.

وأضافت أن مادة السوربيتول وردت ضمن المحليات المسموح باستخدامها في اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية GSO 995 “المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية”، حيث نصت اللائحة في البند رقم 3.6.7 أنه في حال إضافة السوربيتول، فإنه يجب كتابة التحذير “زيادة الكمية المستهلكة على 40 mg/kg في اليوم قد تسبب الإسهال”.

ولفتت الهيئة إلى أن العديد من التشريعات الإقليمية والدولية تسمح باستخدام اللونين E110 و E129في المنتجات الغذائية، كما أن متطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO) تؤكد على اتباع ما هو معمول به دولياً من تشريعات صادرة من منظمات دولية موثوقة ومعترف بها، كما أن وجود هذه التحذيرات قد يجعل للمستهلك الخيار في شراء هذه السلعة من عدمه.

وشددت على ضرورة قراءة بطاقة البيان على المنتجات الغذائية والزراعية، خصوصاً من الأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع الحساسية لبعض المضافات الغذائية، حيث تلزم اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية الخاصة ببطاقات الأغذية بذكر تلك التحذيرات في حال احتوت المنتجات الغذائية أو الزراعية على مواد أو مضافات قد يكون لها تأثير سلبي على بعض المستهلكين.

وتتابع الهيئة باهتمام شديد، جميع المستجدات الدولية بشأن جميع المواضيع ذات العلاقة بسلامة الأغذية، وذلك في إطار حرصها على سلامة وصحة المستهلك، وعلى ضوء هذه المستجدات ودراستها تحدّث اللوائح الفنية والمواصفات أولاً بأول لضمان صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي.