الهريفي: النصر يحتاج إلى صانع لعب ماهر ومهاجم هداف

معاذ محمود (صدى):

أكد فهد الهريفي، لاعب نادي النصر السابق، أن الفريق يحتاج إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بصانع لعب ألعاب مهاري ومهاجم يجيد استغلال الفرص.

وعبر “الهريفي” عن رأيه في فوز النصر على الفتح بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري جميل للمحترفين، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا “عدم وجود صانع للعب وغياب مهاجم يملك الكثير من الحلول هدفين من كرتين ثابتتين !! شوفو التاريخ”.

وأضاف “أكون محقوق لكم وأوعدكم وعد ما راح أتكلم عن النصر أبداً، إذا ما تذكرتوا هذه التغريدة في نصف الدوري والأيام بيننا، رأيي في صفقات النصر ظهير ومدافع ومحور ووسط متقدم، والبعض يعوضه المحلي، أقول الفريق أيضاً يحتاج إلى صانع اللعب الماهر ومهاجم يملك الحلول .