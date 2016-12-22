سفير المملكة بموسكو: المملكة تسعى جاهدة لإيجاد تسوية للأزمة السورية

نايف السالم (صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبد الرحمن الراسي، أن المملكة تسعي جاهدة للمساعدة في إيجاد سبل لحل الأزمة السورية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي؛ مشيراً إلى ضرورة أخذ نتائج الأزمة السورية في الاعتبار التي أدت إلى مقتل نحو 500 ألف شخص ولجوء نحو 12 مليون سوري.

وقال السفير إن الحوار السياسي والتشاور مع روسيا مستمر؛ على الرغم من اختلاف وجهتيْ نظر البلدين فيما يخص الوضع في سوريا ومناطق أخرى، مبيناً إلى أن السلطات السعودية تُواصل الجهود لتعزيز التعاون مع روسيا؛ مذكّراً بزيارة وفد سعودي لموسكو في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشؤون العسكرية.

ونفى “الراسي” أن تكون العلاقات الأمريكية السعودية، قد شهدت تراجعاً خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما؛ مؤكداً أن العلاقات بين البلدين لها تاريخ طويل وذات طابع استراتيجي؛ مشيراً إلى استمرار تعزيز التعاون بين البلدين؛ على الرغم من بعض الأشياء التي قد تُلقي بظلالها على الحوار الثنائي.

وحول التسوية في سوريا، قال “الراسي”: إن بلاده دعت دائماً إلى السلام والعمل وفقاً للقانون الدولي، كما تشارك في المنظمات الدولية من أجل تسوية الوضع في سوريا؛ لكونها واحدة من أنشط اللاعبين في المنطقة.