المنتخب يحتل المركز الـ54 في تصنيف “فيفا” بختام عام 2016

معاذ محمود (صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات العالمية لشهر ديسمبر، حيث احتل المركز الـ 54 بعد أن حصد 605 نقطة علماً أنه كان في المركز 56 الشهر الماضي.

وجاء احتلال منتخبنا الوطني للمركز الـ54 ليختم عام 2016 في مركز متقدم، حيث بدأ العام بتصنيف شهر يناير وهو في المركز الـ(80) ليكون صعوده فقط منذ بداية العام 26 مركزاً نظير النتائج الجيدة التي قدمها في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وضعته على صدارة المجموع في مرحلة الذهاب.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.