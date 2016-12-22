رئيس جمهورية مالي يشيد بمتانة العلاقات بين البلدين ويتطلع الى تعزيزها في كافة المجالات

سعيد العجل (صدى):

أشاد السيد ابراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي بمتانة العلاقات المالية السعودية وما تلقاه من دعم تنموي متطلعا الى تعزيز تلك العلاقات في كافة المجالات والشراكة الإسترتيجية مثمن دور أخيه الأكبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود لخدمة الاسلام والمسلمين وما تقدمه المملكة العربية السعودية لبلاده مؤكداً دعم ووقوف جمهورية مالي مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك لدى تسلمه مساء الْيَوْمَ الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١ بالقصر الجمهوري أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين الجديد مسعود بن علي العرابي الحارثي لدى جمهورية مالي بحضور معالي وزير الخارجية السيد عبدالله جوب ومعالي الأمين العام لرئاسة الجمهورية اسماعيل ميقا والمستشار الدبلوماسي لفخامته ورئيس المراسم.

ووصف سعادة السفير العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها راسخة ومتينة وأنموذج للعلاقات الدولية.

وقال إنه وجد دعما ومساندة من فخامة رئيس الجمهورية لأداء مهمته في جمهورية مالي وزاد قائلاً إنها ستزيد من دعم وتوثيق العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين الصديقين.