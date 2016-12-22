استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في كفر عقب واعتقال آخر

القدس (صدى):

استشهد شاب فلسطيني اليوم إثر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص عليه خلال مواجهات اندلعت في منطقتي مخيم قلنديا وقرية كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا ، وعددا من المنازل في كفر عقب ، قبل أن تهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد مصباح أبو صبيح في القرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، استشهد على إثرها الشاب وأصيب آخرون بإصابات طفيفة .

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتى فلسطيني من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسلّمت شابا من مخيم عايدة شمالا، بلاغا لمراجعة مخابراتها.