بمشاركة 50 خبيرا وبرعاية وزير التعليم الحارثي يفتتح حلقة النقاش الاستشرافية الثالثة حول توجهات المناهج

سعيد العجل (صدى):

برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى افتتح وكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية و المشرف العام على حلقات النقاش الدكتور محمد بن عطية الحارثي حلقة النقاش الاستشرافية الثالثة حول التوجهات العامة للمناهج و ذلك في ضوء رؤية المملكة 2030 والاتجاهات العالمية الحديثة و التي نظمتها وكالة الوزارة للمناهج و البرامج التربوية أمس الاربعاء بالرياض.

الحارثي أكد خلال افتتاحه للورشة أن وزارة التعليم تسعى من خلال هذه الورشة التي يشارك فيها اكثر من خمسين خبيرا ومتخصصا من بينهم عمداء كليات التربية في الجامعات والمتخصصون في المناهج و طرق التدريس و ذلك انسجاما مع توجهات الوزارة لبناء الشراكات ودعم التكامل مع جميع القطاعات الحكومية و الخاصة.

وقال الحارثي إن الورشة استعرضت عددا من المحاور من بينها التوجهات العامة للمناهج في ضوء رؤية المملكة 2030، و التوجهات العالمية الحديثة للمناهج التي يمكن الاستفادة منها لتحسين المناهج الوطنية. والتعرف على السمات العامة للمنهج المتمركز حول المتعلم .و كذلك التعرف على السمات المستقبلية للطالب السعودي في ضوء المنهج المتمركز حول المتعلم. وأضاف الحارثي أن الورشة استعرضت التوجهات العالمية والمحلية نحو المناهج الرقمية، ودور برامج إعداد المعلمين في توظيفها. و كذلك تهيئة الطلاب لسوق العمل، ودور المناهج في تحقيقها.

كما أكد الحارثي أن الورشة ناقشت منظومة المهارات العامة و منظومة القيم المقترح تضمينها في المناهج الدراسية في ضوء رؤية المملكة 2030. بالإضافة الى التعرف على السمات المستقبلية للمعلم في ضوء المنهج المتمركز حول المتعلم. ودور كليات التربية وأقسام المناهج لتعزيز فرص نجاح مبادرات المناهج في برنامج التحول الوطني 2020.

و اختتم الحارثي حديثه برفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد على ما يحظى به التعليم من لدنهم من رعاية واهتمام . كما قدم شكره لوزير التعليم على رعايته و دعمه للورشة ولكافة المشاركين الذين أثروا جميع محاور الورشة من خلال النقاش البناء والهادف.

من جهته قال المشرف العام على التعليم الثانوي خالد بن صالح القريشي أن حلقات النقاش الاستشرافية حول المناهج جاءت حرصا من الوزارة على مواكبة مناهجها لأحدث التوجهات العالمية و ذلك بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 مشيرا الى ان هذه الورشة جاءت مكملة للورش السابقة ، و أن هذه الورشة ايضا سيتبعها ورش اخرى بما يحقق التميز و الريادة لمناهجنا.