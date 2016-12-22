توقعات برفع أسعار الوقود بنسبة 40%

توقعات برفع أسعار الوقود بنسبة 40%
فهد العبدالله (صدى):

أكدت مصادر مطلعة، إن الحكومة تتجه لرفع أسعار الطاقة تزامنًا مع إعلان موازنة العام المقبل، بنسبة 40%، فقد يصل بنزين ممتاز 91 إلى 105 هللة والممتاز 95 إلى 126 هللة.
يذكر أنه بالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي.
وصعدت أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة للتر إلى 75 هللة وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة إلى 90 هللة.
وفي حال رفع أسعار الوقود بنسبة 40%، ستصل أسعار بنزين 91 إلى105 هللة فيما سيرتفع بنزين 95 إلى 126 هللة.
وتوقعت المملكة من قبل أن يكون إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ 87 مليار دولار.




6 تعليقات


  1. jamalco [ عدد التعليقات: 4571 ] 22/12/2016 في
    رد
    1

    بحمدالله فتحت لبلادنا كنوز الأرض وإكتشافات جديده من غاز وبترول تطالعنا به بين حين وأخرى نعمه نحمدوه شهد ونعم بخيراتها من بالخارج منتظرين تحسين أوضاع معيشتنا ورفع عن كاهلنا المعاناه

  2. alfahad41 [ عدد التعليقات: 735 ] 22/12/2016 في
    رد
    2

    الان بعد نزول الاسعار العالمية عندنا البضايع والمواد الاستهلاكيه مانزلت والمطاعم وبكره اذا رفعوا اسعار الوقود بيرفعون مره اخرى

  3. alfahad41 [ عدد التعليقات: 735 ] 22/12/2016 في
    رد
    3

    لا وبعضهم يسبق للقرار عشان مايقولون انه بعد القرار
    اللي اعرفه في جميع الدول يكون فيه متابعه من البلديات للاسعار مع النزول والطلوع
    رفعو اسعار الذبايح بعد طلوعها فوق 1500 ولان بعد مانزلت الى 800السعر زي ماهو
    الرز كان 370ريال كيس 45كيلو الان 210ريال والسعر زي ماهو في المطاعم
    الدجاج الكرتون 120حجم 110ك الان 80 ريال والسعر زي ماهو

  4. (( دغريري )) [ عدد التعليقات: 279 ] 22/12/2016 في
    رد
    4

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

  5. المثالي [ عدد التعليقات: 3 ] 22/12/2016 في
    رد
    5

    اتوقع ان الخبر غير صحيح لان هذه التسعيرة قد تطبق في الدول الغير منتجه للنفط

    ايضا لو طبق هذا القرار افتراضا ستضطر الدوله لرفع الرواتب لان كل شي راح يرتفع

    لا تصدقون ان شاء الله الخير قادم

  6. [email protected]@....قآآآآآهرهم👍 [ عدد التعليقات: 11137 ] 22/12/2016 في
    رد
    6

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    خل النااااس تهجد شوي….من الفرفرة…


اترك تعليق