توقعات برفع أسعار الوقود بنسبة 40%

فهد العبدالله (صدى):
أكدت مصادر مطلعة، إن الحكومة تتجه لرفع أسعار الطاقة تزامنًا مع إعلان موازنة العام المقبل، بنسبة 40%، فقد يصل بنزين ممتاز 91 إلى 105 هللة والممتاز 95 إلى 126 هللة.
أكدت مصادر مطلعة، إن الحكومة تتجه لرفع أسعار الطاقة تزامنًا مع إعلان موازنة العام المقبل، بنسبة 40%، فقد يصل بنزين ممتاز 91 إلى 105 هللة والممتاز 95 إلى 126 هللة.
يذكر أنه بالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي.
وصعدت أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة للتر إلى 75 هللة وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة إلى 90 هللة.
وفي حال رفع أسعار الوقود بنسبة 40%، ستصل أسعار بنزين 91 إلى105 هللة فيما سيرتفع بنزين 95 إلى 126 هللة.
وتوقعت المملكة من قبل أن يكون إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ 87 مليار دولار.
6 تعليقات
بحمدالله فتحت لبلادنا كنوز الأرض وإكتشافات جديده من غاز وبترول تطالعنا به بين حين وأخرى نعمه نحمدوه شهد ونعم بخيراتها من بالخارج منتظرين تحسين أوضاع معيشتنا ورفع عن كاهلنا المعاناه
الان بعد نزول الاسعار العالمية عندنا البضايع والمواد الاستهلاكيه مانزلت والمطاعم وبكره اذا رفعوا اسعار الوقود بيرفعون مره اخرى
لا وبعضهم يسبق للقرار عشان مايقولون انه بعد القرار
اللي اعرفه في جميع الدول يكون فيه متابعه من البلديات للاسعار مع النزول والطلوع
رفعو اسعار الذبايح بعد طلوعها فوق 1500 ولان بعد مانزلت الى 800السعر زي ماهو
الرز كان 370ريال كيس 45كيلو الان 210ريال والسعر زي ماهو في المطاعم
الدجاج الكرتون 120حجم 110ك الان 80 ريال والسعر زي ماهو
حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
اتوقع ان الخبر غير صحيح لان هذه التسعيرة قد تطبق في الدول الغير منتجه للنفط
ايضا لو طبق هذا القرار افتراضا ستضطر الدوله لرفع الرواتب لان كل شي راح يرتفع
لا تصدقون ان شاء الله الخير قادم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
خل النااااس تهجد شوي….من الفرفرة…