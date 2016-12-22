توقعات برفع أسعار الوقود بنسبة 40%

فهد العبدالله (صدى):

أكدت مصادر مطلعة، إن الحكومة تتجه لرفع أسعار الطاقة تزامنًا مع إعلان موازنة العام المقبل، بنسبة 40%، فقد يصل بنزين ممتاز 91 إلى 105 هللة والممتاز 95 إلى 126 هللة.

يذكر أنه بالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

وصعدت أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة للتر إلى 75 هللة وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة إلى 90 هللة.

وفي حال رفع أسعار الوقود بنسبة 40%، ستصل أسعار بنزين 91 إلى105 هللة فيما سيرتفع بنزين 95 إلى 126 هللة.

وتوقعت المملكة من قبل أن يكون إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ 87 مليار دولار.