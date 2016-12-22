  • نشر : 2016/12/22 - 11:21 ص
  • 1٬983 مشاهدة
  • 12 تعليق
  • منوعات

بالفيديو: عروس «مهيبرة» أغضبت عريسها بشدة في الحفل.. فماذا فعلت!!

بالفيديو: عروس «مهيبرة» أغضبت عريسها بشدة في الحفل.. فماذا فعلت!!
القاهرة (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لعروس أشعلت حفل زفافها بعد أن توجهت للعزف على الأرغن، وقيادة “التنسيق الموسيقي (دي جي) وسط لحظات صاخبة جداً.

وعزفت ورقصت وتفاعل الحضور بشكل واضح مع العروس لدرجة أن العريس شعر بالإستياء، إذ كان له رأي آخر، بعدما توجه لعروسه وأصر على اصطحابها وإعادتها للكوشة، وسط محاولات فاشلة منها للبقاء .

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12 تعليق


  1. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 22/12/2016 في
    رد
    1

    ههههههه العروسه بتصفر فيييت تااااات 😂😂😂

    تحمست ونسيت العريس 😂😂

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 22/12/2016 في
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    2

    ههههههه اشوا مايعىفوا الزار

  3. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 22/12/2016 في
    رد
    3

    😂😂😂
    العروس خفيفه شكلها

  4. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 22/12/2016 في
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    4

    وش معنى ( مهيبره ) ياصدى ؟
    لا وحاطينها بين قوسين صغيرين !!! بالله وش معناها ؟

  5. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 22/12/2016 في
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    5

    والله العظيم قريتها مهيره عبالي اسمها مهيره 😂😂
    انا مااتوب ابد

  6. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 22/12/2016 في
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    6

    توبي واستغفري يامل الطيار
    حرام عليك “” توبي توبي لربتس خخخخخخخ

  7. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 22/12/2016 في
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    7

    عندها نشاط زايد او فتاه جامحه تحب لفت الانتباه ،،

    ومهيبره أتوقع آخذينها من كلمه هايبر بس المصاريه هجنو الكلمه ،،

    من الأخير عروس هبلا وفاصله 😂😂

  8. alfahad41 [ عدد التعليقات: 735 ] 22/12/2016 في
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    8

    ههههه غرام الجنوب تحليل مزبوط اتوقع

  9. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2384 ] 22/12/2016 في
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    9

    اييييه الوعد في الغريفه ي عروسه راح تتعلمين جميع انواع المعزوفات العربيه والغربيه غير ضرب البواري … الله يهدي كل خبلى وخفيفة عقل ع وجه المعموره آمين

  10. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 22/12/2016 في
    رد
    10

    من جد شكلها خفيفه 😂

  11. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 22/12/2016 في
    رد
    11

    😂😂😂😂😂😂😂😂

  12. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 22/12/2016 في
    رد
    12

    الي اعرفة أن كلمةمهيبرة تطلق على بعض الأغاني والموسيقى…
    عموما بيض الله وجهها
    أهم شي أنها عرفت تهيبر وتبهر العرس😂😂😂


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