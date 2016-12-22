بالفيديو: عروس «مهيبرة» أغضبت عريسها بشدة في الحفل.. فماذا فعلت!!

القاهرة (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لعروس أشعلت حفل زفافها بعد أن توجهت للعزف على الأرغن، وقيادة “التنسيق الموسيقي (دي جي) وسط لحظات صاخبة جداً.

وعزفت ورقصت وتفاعل الحضور بشكل واضح مع العروس لدرجة أن العريس شعر بالإستياء، إذ كان له رأي آخر، بعدما توجه لعروسه وأصر على اصطحابها وإعادتها للكوشة، وسط محاولات فاشلة منها للبقاء .

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