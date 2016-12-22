بالفيديو: عروس «مهيبرة» أغضبت عريسها بشدة في الحفل.. فماذا فعلت!!

القاهرة (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لعروس أشعلت حفل زفافها بعد أن توجهت للعزف على الأرغن، وقيادة “التنسيق الموسيقي (دي جي) وسط لحظات صاخبة جداً.
وعزفت ورقصت وتفاعل الحضور بشكل واضح مع العروس لدرجة أن العريس شعر بالإستياء، إذ كان له رأي آخر، بعدما توجه لعروسه وأصر على اصطحابها وإعادتها للكوشة، وسط محاولات فاشلة منها للبقاء .
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12 تعليق
ههههههه العروسه بتصفر فيييت تااااات 😂😂😂
تحمست ونسيت العريس 😂😂
ههههههه اشوا مايعىفوا الزار
😂😂😂
العروس خفيفه شكلها
وش معنى ( مهيبره ) ياصدى ؟
لا وحاطينها بين قوسين صغيرين !!! بالله وش معناها ؟
والله العظيم قريتها مهيره عبالي اسمها مهيره 😂😂
انا مااتوب ابد
توبي واستغفري يامل الطيار
حرام عليك “” توبي توبي لربتس خخخخخخخ
عندها نشاط زايد او فتاه جامحه تحب لفت الانتباه ،،
ومهيبره أتوقع آخذينها من كلمه هايبر بس المصاريه هجنو الكلمه ،،
من الأخير عروس هبلا وفاصله 😂😂
ههههه غرام الجنوب تحليل مزبوط اتوقع
اييييه الوعد في الغريفه ي عروسه راح تتعلمين جميع انواع المعزوفات العربيه والغربيه غير ضرب البواري … الله يهدي كل خبلى وخفيفة عقل ع وجه المعموره آمين
من جد شكلها خفيفه 😂
😂😂😂😂😂😂😂😂
الي اعرفة أن كلمةمهيبرة تطلق على بعض الأغاني والموسيقى…
عموما بيض الله وجهها
أهم شي أنها عرفت تهيبر وتبهر العرس😂😂😂