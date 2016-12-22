إتحادي سابق يقترب من الدوري الإيطالي

الرياض (صدى):

اختارت صحيفة “futbolsapiens”، الغاني سولي مونتاري لاعب فريق الاتحاد السابق، ضمن قائمة أفضل اللاعبين الغير ملتزمين بعقود، ويحق لهم الرحيل لأي فريق في صفقات انتقال حرة، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت الصحيفة :” مونتاري كان في الاتحاد، ولكن ناديه أنهي التعاقد معه مؤخرًا، حاليًا بلا نادٍ، لكن هناك ناديين إيطاليين يسعيان لضم اللاعب هما لاتسيو وبولونيا اللذان يلعبان بالدرجة الأولى”.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب الغاني والتي تبلغ قيمته السوقية مليونًا ونصف المليون يورو، بات قريباً من الدوري الإيطالي في شهر يناير المقبل، وخاصة أنه حراً الآن ويحق له التوقيع للفريق الذي يرغب به.