إنطلاق المرحلة الثالثة من حملة “إنترنت آمن” بالرياض

علي القحطاني (صدى):

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة التعليم، اليوم أولى فعاليات المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة التوعوية الخاصة بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت “إنترنت آمن”، وذلك من خلال إقامة محاضرات تفاعلية، ومعارض متنقلة داخل مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض, تستهدف أكثر من 3500 طالب وطالبة لتعريفهم بكيفية التعامل مع عالم الإنترنت، والوقاية من مخاطره.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أطلقت حملة ” إنترنت آمن ” بالشراكة مع وزارة التعليم على ثلاث مراحل على مستوى المملكة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب عن كيفية الحصول على إنترنت آمن، وتأهيل عدد من المعلمين والمعلمات ليكونوا مدربين وسفراء للحملة لزملائهم وطلابهم عن كيفية الحصول على استخدام آمن للإنترنت، وتوعية الطلاب والطالبات من خلال معارض متنقلة داخل مدارس البنين والبنات في كل من الرياض، والدمام، وجدة.