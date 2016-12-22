عواجي .. جاهزون لنصف نهائي كأس ولي العهد

الرياض (صدى):

أكد مرعي عواجي مدير تطوير التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن لجنة الحكام تملك عدداً من الحكام المميزين جاهزون لبطولة كأس ولي العهد 2017.

وقال مدير التطوير :” التحكيم جاهز لتكليف طاقم حكام الدور النصف النهائي لمسابقة كأس ولي العهد لهذا الموسم، التي ستجمع الهلال والنصر، والاتحاد والأهلي، متى ما طلب منه اتحاد الكرة ذلك”.

ورد عواجي، على قرار استبعاد رئيس اللجنة الحالية عمر المهنا، واختياره لرئاسة اللجنة قال :” لا علم لي بهذا الموضوع، وليس لدي أي فكرة، وأنا بصفتي مدي ًرا لتطوير التحكيم سأخدم الرياضة من أي مكان”.

وأضاف مدير التطوير :” اختياري لتطوير التحكيم يؤكد على ثقة المسئولين، وأطمح إلى الارتقاء بمستوى التحكيم السعودي الذي حقق كثيرا من النجاحات في ظل الإمكانات والخبرة التي يتمتع بها الخبير هاورد ويب، الذي نتعلم منه كثيرا مع مرور الوقت”.