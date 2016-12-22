تراجع طفيف للأسهم السعودية صباحًا مع ترقب الإعلان عن موزانة 2017

عادل الحربي (صدى):

تراجعت بعض الأسهم في التعاملات الصباحية مع ترقب الإعلان عن موزانة 2017، فشهدت أسهم بنك الرياض وبترورابغ تراجعًا بنسبة 0.9% وسامبا 0.2% وسابك 0.3% وينساب 1.45% وكيان 0.6%.

واستقرت أسهم المراعي وصافولا وحلواني اخوان بينما تراجعت أسهم زين وموبايلي 0.6% وارتفعت اسهم المملكة القابضة 0.41%

يذكر أن الأوساط الاقتصادية في السعودية ومختلف أنحاء العالم تترقب اليوم الخميس إعلان المملكة عن موازنة 2017 وهي الأولى في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.