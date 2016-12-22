حبس جندي بريطاني لمحاولته اقتحام منزل روني

وكالات (صدى):

صدر حكم بسجن جندي سابق بالجيش البريطاني، كان تم القبض عقب ستة أيام من محاولته اقتحام منزل لاعب كرة القدم الإنجليزي واين روني، الذي كان يشارك في مباراة لتكريمه في ملعب أولد ترافورد في العاصمة البريطانية لندن في شهر غسطس الماضي.

وأظهرت آنذاك كاميرا المراقبة الجندي السابق روبرت ماكنمارا، يمشي حول موقع الجريمة وهو ملثم، وكان يحاول فتح مقبض أحد الأبواب، مما تسبب في دق جرس الإنذار، وأقر روبرت/ 24 عاما من سكاربورو بأنه مذنب، في محكمة التاج في “تشيستر”، بمحاولة التعدي على حرمة العقار بقصد السرقة، حسبما أفادت شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتقدر قيمة العقار، الذي يقع في برستبوري بمقاطعة تشيشير،بستة ملايين جنيه إسترليني، وقضت المحكمة بحبس ماكنمارا لمدة عامين وثمانية أشهر.

وقالت زوجة روني في بيان يتلوه ضحايا الحوادث في المحكمة إن الحادث أفضى إلى قضائهم “ليال خلت من النوم”، وجعلها تخشى على سلامة أطفالهم الثلاثة وقت لعبهم في الحديقة، وأضافت أنها وزوجها أنفقا مزيدا من المال على التأمين منذ وقوع الحادث؛ لأنها “لم تعد تشعر بالراحة” في المنزل ما لم تكن بصحبة أحد.