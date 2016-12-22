وزير الإسكان: الشراكة تبدأ مع المطور العقاري بعد اختيار المواطن للوحدة السكنية

علي العنزي (صدى):

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنه لن يكون هناك عمل حتى يكون المواطن هو من يختار الوحدة السكنية التي تناسبه، وإذا نجح المطور في تسويق منتجه، نعتبر أن الشراكة قد بدأت.

وقال الحقيل خلال مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي عقد في الرياض، إن هدف الوزارة من الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الإسكانية، هو جعل الشركات تقدم أفضل ما لديها، والمواطن يختار ما هو أنسب له.

وأضاف أن الشراكة الحقيقية تتمثل في تقديم منتج سكني متميز ومنافس للمواطن، بأقل دعم ولا يعتمد على ضمانة الحكومة.