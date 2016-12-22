بالصور..حبيبة سعد لمجرد قبل اعتقاله ..لن تصدق من هي !!

قام الإعلامي اللبناني المتخصص في فضائح النجوم “إيلي باسل” بنشر تدوينة على فيسبوك ، أعلن فيها أن الفنان المغربي سعد لمجرد كان على علاقة مع ملكة جمال لبنان للمغتربين عن سنة 2010 دانييلا رحمة، ونشر صورة لهما معا.
وأكد أنها علمت بخبر اعتقاله من الإعلام ، متسائلًا عن ردة فعلها في حال الإفراج عنه.
وأوضح “إيلي باسل” في تدوينته: “على فكرة شباب وعلى سيرة سعد المجرد، انسيت وشوشكن وشوشة حصرية ما حدا عرف فيها ألا وهي إنو وقت اللي انلقط سعدون وانحط بالحبس، كان هوي والرشيقة دانييلا رحمة مصاحبين بعض! وهيي متلها متل الجميع عرفت عن طريق الاعلام بخبرفضيحة اتهامه بالإغتصاب، يعني بالتالي خيانته إلها”.
واردف “فالسؤال يبقى هل يا ترى، وفي حال طلعوه للمعلم قريبا من الحبس، رح تطنش الست على خيانته إلها وكأن ما صار شي، ولا رح تتركه؟ هيدا إذا مش أصلا تركته بوقتها.. سؤال حصري برسم الإجابة”.
ولتأكيد معلوماته ، ذكر “إيلي باسل” في نفس التدوينة متابعيه بأنه كان وراء الكشف عن علاقة دانييلا رحمة بـ”أبوهشيمة”، الزوج السابق لهيفاء وهبي، وكيف أكد لهم أنهما لن يتزوجا.
فيما اشارت مجموعة من التصريحات إلى قرب منحه السراح المؤقت، من بينها تصريحات سفيان الحراق وكيل أعماله في أوروبا، ومحاميه المغربي إبراهيم الراشدي، الذي ندد بالإشاعات الكثيرة التي تنشر حول موكله، مؤكدًا أنه بحالة جيدة وسيغادر السجن قريبًا بعد القيام بالإجراءات اللازمة التي تتطلب بعض الوقت.
33 تعليق
طيب أحنا أيش علينا من يحب سعد المجرد ..!! كيفه حتى لو أنه حب عنز هذا شي يخصه لوحدة ..!!
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قال أنت معلم قال .. هههههههههه
اهب يالمجرد ‘ كأنه جراده ماتوقع الا على خضار ، ابك مايطيح الا بالمزايين ؟ 😜
طيب دام لك حبيبه ليه تخونها مع ذيك الجنيه
يطيح بالمزايين لانه مزيوون ومشهور ومعلم 😉
تطير انت في العالي مانوصلك ياغالي
لاوالله الحظ ياغرام ، واللي كثييييير اللي اعرفهم فيهم زين اكثر منه لكن حظهم يحبي مدري يزحف على اربع
حتى لو فيهم زين ،،
هو كاريزما وفلوس وشهره عنده مميزات كثير تخلي البنات ينهبلون عليه ،،،
اي كاريزما ي غرام الله يرحم والديك
هذا من فيسه الهبل طالع ونظرات عيونه
😂😂😂
مثل افغاني مريم نفس الدم
يمكن بنظرك يا أمل بس معجباته شايفينه غير هيك ،،،
والله ي غرام اللي تشوف طموحاتها في هذا او اللي مثله
فليست انثى ابد ابد ووقعت ع خيبتها اللي بتاخذ مثل هالعينات
في فرق كبير بين الإعجاب والطموحات والارتباط ،،
وبالأخير محد يقدر ينكر شهرة المجرد وشعبيته بين الناس وبالأخص الصبايا ،،
امحق زين وكريزما
والله ياغرام انه يشابه مصري يبيع في محل غاز خخخخخخخ وجهه أشهب ألهب
انتي تبين الكاريزما ”’ الكاريزما عانيها في ابوعدّاي الله يرحمه
لا مافيه فرق بين الاعجاب والطموح بالارتباط من وجهة نظري المتواضعه …..
كل بنت لها طموحات معينه ومقاييس لشريك حياتها …فاكيد لما تجد هالحاجات في شخص ما….راح تعجب فيه والاعجاب يتطور لحب وامنية الارتباط تكون موجوده…..اذن مابينهن فرق ابد…ماسمعتي المعادله التاليه ((نظره …فاعجاب …فحب ….فارتباط))..شوفي الاعجاب جاء قبل الحب 😊😊
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.فلايمكن ان يكون هناك اعجاب لايتبعه حب
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.فلو ماعجبني هالشخص معناته ….انه لايجذبني لاني لم اجد فيه ضالتي 😊😊فاكيد انه راح يكون في قاموسي بالهامش
بالنسبة لي في فرق لأني لو بحب كل احد انعجبت فيه وطموحي
ارتبط فيه فهذي مصيبه 😂😂😂
حلوة لم اجد فية ضالتي 😂 صادقة ياامل وينه وين الكاريزما الناس هبت فيه عشان شهرتة السريعة مايدرون منين طلع شوفو له مقاطع باليوتيوب ايام كان مشترك في برنامج سوبر ستار والله كنة صوص منتوف 😂
والله انك صادقه يالطيار
البنت هذي مثقفه في كل شي ، الطب وعلم الاجتماع والنفس والفلسفه والكوره والتاريخ
اهبي ماشاءالله عليتس ،
تبين ورده ؟؟؟
طبعا كلامي اعلاه اقصد فيه اللي يعجبن بالفنانين والممثلين وماخلاف ذلك وفي دول الاختلاط اللي تجمع بين الجنسين في العمل والدراسه وماالى ذلك من مجالات اخرى..نحمد الله ع العافيه
شفتي ي نوال خطيره انا 😂😂😂😂
بسم الله عليه من شر حاسد اذا حسد ههههههه
فعلا مافيه لاكريزما ولانيله يضرب هو وشخصيته وكاريزمته المعفنه
اي ي نوال كلن له ضاله يبحث عنها 😂😂😂
لاتضحكين على فلسفتي بليز 🙈🙈
عاد يبو فارس أشهب الهب ماعنده كاريزما المزايين حوله من
كل حدب وصوب ،،،
ويعطونه من كل انواع الورود 😂😂
هههههههههه لالا هذا ضحك اعجاب واستحسان فيه فرق خليني اتفلسف شوي
ماشاء الله كامه مكمله امل الطيار
اما غرام الجنوب لها رأيها الشخصي واحس انها تنجذب مع المود حق سعد المجرد بس صادقه مهوب كل شخص تنعجب فيه بتحبه ولا تبي ترتبط فيه
مثلا انا تعجبني حياة الفهد الكويتيه لها معزه كبيره عندي بس لو ينحط عليها عشره مليون ماتزوجتها
يبون فليساته ياغرام
والله لو انه فقير مأحد يعاين فيه
تفضلي ي نوال عاد انتي شماليه
لابد يكون المخ الشمالي فيه تقارب وجهات نظر 😂😂
كلنا اذان صاغيه
ايه المخ شمالي والصدر شمالي مايضيق حيالله الشمال واهلة
وانا اشهد بعد 😍🖒
ربي يبقيك ويخلي لك غاليك
😊😊
اهم شي الصدر الشمالي ، خاصة مع هالبرد ههههههه والله ان الواحد يضيق صدره الا أهل الشمال
اقشر يا ابو فارس حتى وانت ضايق صدرك ماتخلي الضرب في الصميم
من ويت طلعت ذي بعد 😆
انا ي الفهد تعجبني اغنياته بس ،،
طاحو بالحمرون 😅😅 جلد
ليت حظي زي هالقرد مير حتى العنز مالقيناها