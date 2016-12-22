بالصور..حبيبة سعد لمجرد قبل اعتقاله ..لن تصدق من هي !!

بيروت (صدى):

قام الإعلامي اللبناني المتخصص في فضائح النجوم “إيلي باسل” بنشر تدوينة على فيسبوك ، أعلن فيها أن الفنان المغربي سعد لمجرد كان على علاقة مع ملكة جمال لبنان للمغتربين عن سنة 2010 دانييلا رحمة، ونشر صورة لهما معا.

وأكد أنها علمت بخبر اعتقاله من الإعلام ، متسائلًا عن ردة فعلها في حال الإفراج عنه.

وأوضح “إيلي باسل” في تدوينته: “على فكرة شباب وعلى سيرة سعد المجرد، انسيت وشوشكن وشوشة حصرية ما حدا عرف فيها ألا وهي إنو وقت اللي انلقط سعدون وانحط بالحبس، كان هوي والرشيقة دانييلا رحمة مصاحبين بعض! وهيي متلها متل الجميع عرفت عن طريق الاعلام بخبرفضيحة اتهامه بالإغتصاب، يعني بالتالي خيانته إلها”.

واردف “فالسؤال يبقى هل يا ترى، وفي حال طلعوه للمعلم قريبا من الحبس، رح تطنش الست على خيانته إلها وكأن ما صار شي، ولا رح تتركه؟ هيدا إذا مش أصلا تركته بوقتها.. سؤال حصري برسم الإجابة”.

ولتأكيد معلوماته ، ذكر “إيلي باسل” في نفس التدوينة متابعيه بأنه كان وراء الكشف عن علاقة دانييلا رحمة بـ”أبوهشيمة”، الزوج السابق لهيفاء وهبي، وكيف أكد لهم أنهما لن يتزوجا.

فيما اشارت مجموعة من التصريحات إلى قرب منحه السراح المؤقت، من بينها تصريحات سفيان الحراق وكيل أعماله في أوروبا، ومحاميه المغربي إبراهيم الراشدي، الذي ندد بالإشاعات الكثيرة التي تنشر حول موكله، مؤكدًا أنه بحالة جيدة وسيغادر السجن قريبًا بعد القيام بالإجراءات اللازمة التي تتطلب بعض الوقت.