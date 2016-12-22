نشر : 2016/12/22 - 10:47 ص 270 مشاهدة 10 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : نيرمين محسن .. انا مع قيادة المرآة مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
10 تعليقات
كلامها صحيح
وانا ضد وبقوووه
اقول انثبري بس
وانا معك يانيرمي ،،
أكلي تبن بس ..!! يبغون بأي طريقه يكون المجتمع فاسد ومنحل !!
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علشان هذا اللي يناسبهم في حياتهم وعيشتهم !!
ليه يأمل ضد وبقوه ؟؟
الموضوع ماهو موضوع شكلي ‘ الماضوع جوهري لان الفاسده بتفسد بالسوق وبأي مكان ، وخطر السائق اكثر فيما لو كانت هي وإياه سوى لوحدهم بالسيارة ،
كنّا نتوقع ان الفساد بيزيد لما ألغوا جهاز الهيئه واتضح من التقارير ان الوضع مازال طبيعي وان الهيئه كانت مصدر استفزاز للناس بالأماكن العامه ، ولكن مازال الخير بالناس قائم .
ليش نحط الرجل هو الحارس الدائم والملازم للمرأه ؟ ليش مايكون الرجل حارس وقت احتياجها للحراسة فقط ووقت الخطر ؟؟؟ ليش ماتٌعطى المرأه الثقه ؟ ترى فيه نساء اكثر معرفه وأكثر عقل من الرجل ، وفيه نساء عن ١٠٠ رجل ، وثقي تماما ان الفاسده ستكون فاسده حتى في بيتها .
ليش نشك بالمرأه ؟ عندنا تصور ان المرأه بمجرد خروجها من البيت ان كل الرجال بتتبعها وتؤذيها “” هذا خطأ فادح
الان نشاهد المرأه تخرج للمستشفى لوحدها ‘ تخرج للسوق لوحدها ‘ تخرج لجارتها لوحدها
إذن وين الخطر اللي حنا خايفين منه ؟؟ لايوجد خطر إطلاقا “” الخطر فقط مجرد وهم في روسنا حنا من صنعه
وانا اشوف ان الخطر لو ركبت مع السائق لوحدها اكثر بكثييييييير فيما لو كانت بالسيارة لوحدها
هذا رأيي وكل واحد له رأيه
ي بوفارس
قاعدة الاسلام تقول ….درء المفاسد مقدم ع جلب المصالح ….كل شي له سلبيات وايجابيات يعني بالجامعه مثلا البنات مادبروهن اهلهن بويات وحب واعجاب وحركات مالها اول ولا اخر ….في السوق ايضا كاسيات عاريات ….في المستشفيات تشبيك وقلة حياء ….كل هذا عندنا واحنا ماسقنا ….بالله اذا ساقت هالعينات اعلاه وش تتوقع النتيجه ؟؟؟؟؟…خل الاقليات المحترمه والمحافظه اللي ماراح تتاثر بهالتيار …..تبقى المفسده طاغيه ….وللمعلوميه بناتنا هنا راح يدخلن الفساد والضياع من اوسع ابوابه الا مارحم ربي منهن العفيفات المحافظات …..لذلك نهائيا ماتصلح لهن قيادة السياره …بناتنا هنا عندهن عقدة نقص تشوف ان التطور والتقدم فقط بالقياده والتحرر من الحجاب ….بينما لو تجي تاخذ وتعطي معها بالكلام تلاحظ ان ثقافتها زيرو او محدوده وتكاد معدومه ….يعني الجهل يتخبط بعقولهن ….البنات هنا متأثرات باللبراليه والعلمانيه ..لذلك ان ساقن صدقني راح تكون الاستراحات مليانه والبر بعد …….هن في البيوت ومحبوسات ومع هيك تكلم وتعاكس وتخون اهلها وتطلع للمولات وتقابل ….يعني بليز انظروا للموضوع من زاويه اخرى لاتنظرون له ع انه بسيط
وهيك هيك الفساد موجود قبل لاتسوق وبعد ماتسوق لكن تبقى النسب متفاوته
احترم رأيك امل الطيار ولكن لي وجهة نظر تختلف عنك
مافيه سواقه
لا تحلمن الي تبي تسوق تروح ملاهي السواط تلعب بالدباب ليه
يبرد جلدها
والي تبي السوق ولا فرح في برنامج مصرح بالجوال مادري ويش اسمه اكيد انكم تعرفونه (اعتقد انه اسمه كريم ) يجيك السواق لين البيت
ياخذكم محل ماتبون
أريح لي لا تعليق 😆